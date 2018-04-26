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Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı

Küstah ve terbiye dışı ifadeleriyle tanınan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için taklalar atan vekili Özgür Özel, "Adayımız Erdoğan'ın çıldırtacak" açıklamasında bulundu. 15 Temmuz'un yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına tepki veren CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözleri ise asıl çıldıranların CHP'li vekiller olduğunu ortaya koydu.

26 Nisan 2018 Perşembe 23:34
Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı

'Tipitip' lakaplı CHP'li Özgür Özel'in "Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak" demesinin ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözleri akıllara getirdi. Geçtiğimiz sene Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yayınladığı mesaja verdiği tepkisiyle gündeme gelen Erdoğdu'nun sözleri, asıl çıldıranların CHP'lilerin olduğunu hatırlattı.

ERDOĞAN'IN SES KAYDI

2017'nin 15 Temmuz gecesinde 00.13'te Türkiye genelinde selalar okunmaya başladı. Bu sırada telefon hattından arama yapanlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu.

Erdoğan, ses kaydında ''Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYUNCA ÇILDIRDI

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydının çıkması CHP'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili tweet atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi.." dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 23:34
  1. İstanbul
  2. Özgür Özel
  3. CHP'li Aykut Erdoğdu
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Erdoğan'dan CHP'lileri çıldırtan mesaj

YORUM YAZ

  • SS18 dk önce
    Ülen özgür gürelmisin nesin senin genel baskanin dis güclerin tasmali kö.egi sende.... genel baskaninin tasmali k....egisin ne de güzel it kemik y....ar gibi havliyorsun cok da güzel yakisiyor sana Ülen tasmali
  • yorgunyorgun38 dk önce
    Sizingibi ....lar kabusu 25 Haziran'da görecekler vesselam
  • mustafa yıldırmustafa yıldır43 dk önce
    yüreğin varsa aday sen olursun.
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