Özgür Özel elleri kolları karıştırdı! Kendi adayını tanıyamayan lider
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olduğunu karıştırarak Cemil Tugay'ı tanıtırken başka birisinin elini kaldırdı.
CHP seçmeni koltuğundan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu mumla arıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı bir hatayla gündem oldu.
Seçim otobüsü üzerinde İzmirlilere seslenen Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı anlatırken başka bir kişinin elinin havaya kaldırarak inanılmaz bir hataya imza attı.
O anlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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