Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TELE1 ekranlarında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, DEM partiyle bayramlaştıkları için övündüklerini açıkladı.

CHP her partiyle bayramlaşabilen tek parti diyen Özel, "Bana partinizle övünmek hakkınız olsa, bir hakkınız var ne ile övünürsünüz, Ben derim ki CHP, geçen bayram ve ondan önceki bayramlarda, tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti. Bu önemli bir şey. Şimdi, AK Parti ve MHP, DEM ile bayramlaşmıyor" ifadelerini kullandı.

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