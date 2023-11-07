Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş

CHP delegelerinin son kurultaydaki dönekliği ağızları açık bıraktı. Delegelerin hem Kılıçdaroğlu’na imza verip aday yaptıkları, hem Kılıçdaroğlu’na oy vermedikleri ortaya çıktı. Birinci turda Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin de ikinci turda Özgür Özel’e oy verdikleri belirtildi.

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

Genel başkan değil ama bazı genel başkan yardımcıları birinci turda delegelere çok baskı yaptılar. "İmza verdiniz imzanıza sahip çıkın" denmiş. "Baskı sandıkta biter" diye düşünüyordum ama olmadı orayı da çok sıkı tuttular, fotoğraflar aldılar. Fakat bu baskılardan genel başkanı sorumlu tutmadım. Partiyi tuhaf bir akıl yönetti. Kurmay aklından yoksunluk vardı.

img-6849-001.jpgİkinci turda böyle olmadı, "imza verdim genel başkana sahip çıktım, ikinci turda partime sahip çıkacağım" diyen çok isim vardı. Birinci turda geçersiz oy kullanan 20, 25 kişi vardı, 2 oy farkı olunca "bilseydim oyumu verirdim" diyenler oldu. İkinci turdaki oyu alabileceğimizi düşünüyordum. Baskılara bakıldığında ikinci turdaki oylar gerçek oylar diyebiliriz. Çünkü ikinci turda baskı yapılamadı.

Böylece Özgür Özel’in anlattığına göre bazı delegeler bir gecede fırıldağa dönmüş! Her türlü oyunlar oynanmış!..

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