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Siyaset Özgür Özel bozuk saat gibi! Nihayet bir doğru söyledi: Ersan Şen'e tepki...
Siyaset

Özgür Özel bozuk saat gibi! Nihayet bir doğru söyledi: Ersan Şen'e tepki...

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:52:00 -
Özgür Özel bozuk saat gibi! Nihayet bir doğru söyledi: Ersan Şen'e tepki...

Partisinin Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bozuk saat misali bir defa da olsa haklı bir söz sarf etti.

Özel, 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın firari sanıklarının avukatı Ersan Şen'i eleştirdi.

Özgür Özel, Ersan Şen için şunları söyledi:

"Firarilerin yakalanması için kırmızı bülten istendiğinde meşhur ve hiçbirimizi beğenmeyen bir avukat, Ezgi Apartmanı’nın sorumlularının avukatı, azarlıyor anneleri, ‘Bir kırmızı bültenin ülkeye maliyeti kaç para biliyor musunuz’ diyor. Kimseyi beğenmiyor, hepimizi eleştiriyor sana da yazıklar olsun kardeşim sana da yazıklar olsun."

Furkan Apartmanı'nın firari sanıklarının da avukatı çıkmıştı!

Ersan Şen'in geçtiğimiz hafta içi katıldığı duruşma da gündem olmuş ve Gaziantep'te yıkılan Furkan Apartmanı'nın firari müteahhitlerinin de avukatı olduğu öğrenilmişti.

Şen mahkemede firari sanıklar için "tutuklanmama garantisi" talep edince depremzedelerin tepkisini çekmiş ve durumadan polis korumasıyla çıkartılmıştı.
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