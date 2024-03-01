Özgür Özel açık açık söyledi! DEM'le kent uzlaşısını sağladık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de DEM Parti ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yerel seçimlere tek başına girdiğini söyleyen Özgür Özel, "Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor. Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde... DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.