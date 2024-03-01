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Gündem Özgür Özel açık açık söyledi! DEM'le kent uzlaşısını sağladık
Gündem

Özgür Özel açık açık söyledi! DEM'le kent uzlaşısını sağladık

Yeniakit Publisher
2024-03-01 09:23:00 -

Seçim gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim DEM'le kazanmaya yönelik iş birliğimiz söz konusu. Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda ama DEM'in adayları var ve bize de kaybettirecekleri birçok yer olabilir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de DEM Parti ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yerel seçimlere tek başına girdiğini söyleyen Özgür Özel, "Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor. Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde... DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

volkan aksoy

Senin Allah belanı versin yav...k herif. Şehitlerin kaninda bogulun. terörist herif. Bunlara oy verenin kanından supheliyim

Ibrahim

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