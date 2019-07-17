Özgür Gündem davasında karar verildi!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun yargılandığı davada, tüm sanıkların beraatine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Şebnem Korur ile sanıklar Erol Önderoğlu ve Ahmet Aziz Nesin'in avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatların bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına karşı beyanları alınmasının ardından son sözleri soruldu.

Sanık Korur, ''Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Şebnem Korur, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''suç işlemeye alenen tahrik etme'', ''suçu ve suçluyu övme'' suçlarından kamu davası açıldığını belirterek, sanıkların üzerilerine atılı suçların yasal koşulları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini açıkladı.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 18 ve 30 Mayıs ile 7 Haziran 2016'da yer alan haberlerin içeriklerinde ''terör örgütü propagandası'' yapıldığı gerekçesiyle yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianameleri İstanbul 13. ve İstanbul 14. ağır ceza mahkemelerine göndermişti.

Mahkemeler, gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliğini dayanışma amacıyla üstlenen Önderoğlu, Korur ve Nesin'in "suç işlemeye alenen tahrik etmek, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamelerin kabulüne karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2016'da Önderoğlu ve Korur'un tahliyesine, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise 1 Temmuz'da Nesin'in tahliyesine hükmetmişti. Bu heyet ayrıca Nesin ile ilgili davanın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleşmesini kararlaştırmıştı.

Davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinde 27 Şubat'ta yapılan duruşmada, savcılıkça sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanık Ahmet Aziz Nesin'in 7 Haziran 2016, Şebnem Korur'un 30 Mayıs 2016 ve Erol Önderoğlu'nun da 18 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin sorumlu genel yayın yönetmenliklerini yaptıkları belirtilerek, bu tarihlerde atılan başlık ve verilen haberlerde silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı öne sürülmüştü.

Ayrıca mütalaada, "suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediğini iddia edilen sanıkların, hapis cezası daha fazla olan "basın yayım yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.