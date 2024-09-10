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Medya Özgür Demirtaş'ın skandal paylaşımı sosyal medyayı salladı! Oku Özgür oku
Medya

Özgür Demirtaş'ın skandal paylaşımı sosyal medyayı salladı! Oku Özgür oku

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:25:00 - 2024-09-10 11:19:45
Özgür Demirtaş'ın skandal paylaşımı sosyal medyayı salladı! Oku Özgür oku

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve muhalif damara hitap eden yorumlarını ele aldı. Selek, Demirtaş’ın Mustafa Kemal’in fotoğrafları üzerinden yaptığı paylaşımların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ancak, Demirtaş’a tarihin doğru okunması gerektiğini tavsiye eden Selek, bu tür çıkışların toplumsal kutuplaşmayı artırabileceğine dikkat çekti. İşte Fatih Selek'in dikkat çeken yazısı:

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve muhalif damara hitap eden yorumlarını ele aldı. Selek, Demirtaş’ın Mustafa Kemal’in fotoğrafları üzerinden yaptığı paylaşımların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ancak, Demirtaş’a tarihin doğru okunması gerektiğini tavsiye eden Selek, bu tür çıkışların toplumsal kutuplaşmayı artırabileceğine dikkat çekti. İşte Fatih Selek'in dikkat çeken yazısı:

"Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş iyi bir ekonomist midir bilemem ama iyi bir sosyal medya cambazı olduğu kesin. Zaman zaman trollüğe varan paylaşımlarıyla muhalif damarı okşayıp etkileşim alıyor.

Geçen Mustafa Kemal'in 1930 ve 1937 yıllarında trende çekilmiş iki ayrı fotoğrafını paylaştı. Demirtaş, Paşa'nın 7 yılda nasıl 'çöktüğünü' anlatmak istiyordu. Nitekim "yerini bulan" mesajın altı "Milletine adanmış ömür" yorumlarıyla dolduruldu.

O mesajı görünce Türk Tarih Kurumu'nun 1955'te bastığı bir kitap aklıma geldi. 750 sayfalık çalışmanın ismi "Atatürk'ün Nöbet Defteri (1931-1938)."

Cumhurbaşkanlığı yaverleri Atatürk'ün ömrünün son yedi yılının 24 saatini not tutmuş. Paşa kaçta uyandı, kaçta yattı, kiminle görüştü, nereye gitti, ne ile meşgul oldu muntazam şekilde tek tek kayıtlara geçirmişler.

Özel Şahingiray'ın derlediği kayıtlara göre Atatürk genellikle öğleden sonra 15.00-16.00 gibi uyanıyor, akşama doğru gezintiye çıkıyor, sabaha karşı da yatıyormuş. Erken kalktığı nadirattan. Bazen kimseyle görüşmediği, odasından çıkmadığı oluyormuş. Yedi yılda ülkemizi ziyaret eden İngiliz, Yugoslav, Afgan ve Suud kralları ve İran Şahı ile görüşmüş. Zaman zaman trenle yurt gezileri yapmış. Ömrünün son yedi yılında 23 defa fabrika gezmiş. Bunların 15’i bira fabrikası olmuş.

Nöbet defterine bakılacak olursa Paşa’yı, gece uykusu görmediği düzensiz hayatı ve kitapta yazmıyor ama alkol yıpratmış. Bilhassa Özgür Demirtaş’ın okumasını tavsiye ediyorum."

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