Özgür Demirtaş'ın rengini attıracak başarı: Türk savunma sanayiinde ihracat rakamları belli oldu!

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat verilerine göre Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin Mayıs ayı ihracatı, 170 milyon 347 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.6 artış

Mayıs 2020’de ise sektörün ihracatı 112 milyon 402 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece sektör ihracatını geçen yılın aynı ayına göre % 51.6 artırmış oldu.

İşte 2021'deki ihracat rakamları

Sektörün 2021’in ilk dört ayındaki ihracat rakamları da şu şekilde:

Ocak 2021, 166 milyon 997 bin dolar,

Şubat 2021, 233 milyon 225 bin dolar,

Mart 2021, 247milyon 97 bin dolar,

Nisan 2021, 302 milyon 549 bin dolar

Özgür Demirtaş'ın rengini attıracak

Öte yandan Türkiye'nin SİHA başarısını hazmedemeyen ve Kuzey Kore üzerinden cahilane bir örnek veren Özgür Demirtaş'ın rengini attıracağa benziyor.