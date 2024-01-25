Özgür Demirtaş'ın cevaplayamadığı soru! "Maaş yalanı" ortaya çıktı

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İlk günden bu yana Merkez Bankası’nın faiz artırımını savunan, faizler yükseldikten sonra da çözümün bu olmadığını söyleyip muhaliflerin sosyal medya trolü gibi çalışan sözde ekonomist Özgür Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cesur yorumlarıyla tanınan akademisyen Furkan Bölükbaşı, Demirtaş’ın ABD’den aldığı maaş ile ilgili iddialarda bulundu.

Demirtaş’ın maaşı konusunda yalan söylediğini savunan Bölükbaşı, X hesabından şunları yazdı:

Sayın KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dün size iki tane soru sormuştum, cevabını veremediniz

1) Neden ABD'de aldığınız maaşınız konusunda yalan söylediniz? (Yıllık 600.000$ demiştiniz ama yıllık 134,122$ olduğu ortaya çıkmıştı)

2) ABD'de hiçbir zaman Profesör olmadığınız halde neden Profesör olduğunuzu iddia ettiniz?

Bugün yeni sorularım var:

Sabancı Üniversitesi'nin Profesör Atama Kriterleri'ne ulaştım:

Buna göre dört tanesi Doçentlik sonrası olmak üzere toplam 10 adet SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS akademik makale yayınlamış olmanız gerekiyor

Yine Sabancı Üniversitesi'nden edindiğim Özgeçmişinize göre

1) Eylül 2007'de Doçent olduğunuz

2) Sonbahar 2012'de ise Sabancı Üniversitesi'nden Profesörlüğünüzü aldığınız görülüyor

Ben de kriterleri karşılıyor musunuz diye özgeçmişinizde yer alan akademik makaleleri tek tek tarattım:

Eylül 2007'den Profesörlüğünüzü aldığınız Sonbahar 2012'ye kadar gösterdiğiniz akademik makaleler arasında SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS listelerine giren Akademik Dergilerde:

1) Tek başınıza yazdığınız makale sayısı: SIFIR

2) İlk isim olarak ortaklı yazdığınız makale sayısı: BİR

3) Prof. Turan Bali'nin makalelerine ikinci isim olarak (yani yancı olarak) girdiğiniz makale sayısı: YEDİ

Eğer SABANCI ÜNİVERSİTESİ yancı olarak yer aldığınız Akademik Makaleleri saymıyorsa PROFESÖRLÜK kriterlerini sağlayamadığınız apaçık belli oluyor

Yancı olduğunuz Akademik Makaleleri saydıysa bile STANDART BİR PROFESÖRÜN çok çok altında bir akademik tabloya sahipsiniz

Kendim de bir akademisyen olduğum için yancı olarak yer aldığınız makalelerin Akademik Dünyada özellikle Profesör olarak atanırken itibar görmediğini ve kabul edilmeyeceğini biliyorum

Nasıl oldu da sizi böyle başarısız ve zayıf bir akademik tabloya rağmen Profesör olarak atadılar?

Tanıdığınız mı vardı, size iltimas mı geçildi?

Şahsen ben sizi asla PROFESÖR olarak atamazdım

Daha önceki sorularımla birlikte bugün sorduğum soruları da cevaplarsanız sevinirim