Özgür Demirtaş yine ortaya çıktı! İşte asgari ücret yorumu
Özgür Demirtaş, 2024 yılı için açıklanan asgari ücret hakkında yine kötümser açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 yılı için açıklanan asgari ücretin nisan ayında 4 kişilik ailenin en düşük aylık masrafı olan açlık sınırının altına düşeceğini öne sürdü.
Özgür Demirtaş, X Sosyal Medya platformandan asgari ücret artışını değerlendirdi. Demirtaş, enflasyonla mücadelenin çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Asgari Ücret Açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli."