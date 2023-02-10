Özgür Demirtaş Özlem Gürses'in yayınında isyan etti! 'Devlet deprem bölgesinde Allah razı olsun'

Özgür Demirtaş, Özlem Gürses'in Youtube kanalında 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felaket döneminde bile ayrıştıranlara ateş püsküren Demirtaş, muhalefetin, devletin çalışmadığına dair söylemlerini yerle yeksan etti. AFAD ve Kızılay ile devlet kurumlarının afet bölgesindeki etkinliğini anlatan Demirtaş'ın söyledikleri karşısında Özlem Gürses ise neye uğradığını şaşırdı.

Depremle mücadele eden devlet kurumlarını hedef almak isteyenlere karşın Demirtaş devletin inanılmaz bir mücadele verdiğini anlattı.

"Devlet halk bölgede el ele"

Demirtaş, yayının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Burada devlet yok mu falan hiç oralara girmeyin. O da var. Allah bin kere razı olsun. Aile Bakanlığı aradı, kimsesiz çocukları kimse çalamayacak, öyle bir durum yok.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yardımcısı bana WhatsApp'tan sürekli yazdı. Devlet halk bölgede el ele. 'Kim yaptı yardımı' denilince deliriyorum. Kime ne ya!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mükemmel çalışıyor. Aile Bakanlığı mükemmel çalışıyor. AFAD, inanılmaz çalışıyor.