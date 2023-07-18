Özgür Demirtaş, Daron Acemoğlu, Jeremi Rifkin.. Haydi solak ekonomistler cevap verin şu bakanlığa!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ÖTV zammı üzerinden algı oluşturmaya kalkışan sözde ekonomist tayfasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Doğalgazda faturaya %1 bile yansımayacak oranda ÖTV değişikliği yapıldığı an, başlıklar atıldı.

“Doğalgazda ÖTV üç misli oldu” dediler.

Sandınız ki, “doğalgaz faturaları artık üç misli gelecek.”

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Oysa attıkları başlıklar yalanmış.

Başlıklar yalan da olsa, gazeteler manşetleri attı, televizyonlar haberleri yaptı, algı operasyonu tam gaz gerçekleştirildi.

Dünkü yazımın altına not olarak verdiğim, Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasının, bugün biraz daha ayrıntısına girelim.

“Doğalgazda ÖTV üç misli oldu” diye manşet atanların, onların görüşüne başvurduğu koca koca ekonomistlerin, iktisat tarihinin bilge(!) isimlerinden bize alıntılar yapan koca koca profesörlerin, Sabancı Üniversitesi’nin finans uzmanlarının, bakalım hazine ve maliye bakanlığının açıklamasına verebilecekleri bir cevap var mı?

Diyor ki hazine ve maliye bakanlığı: “Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir.”

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