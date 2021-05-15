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Ekonomi Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!
Ekonomi

Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!

AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri manipüle etmek isteyen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, sosyal medya kullanıcıları tarafından madara oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 17:37:00 - 2021-05-15 17:39:24
Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!

CHP’ye yakın duruşuyla bilinen solakların ekonomisti Özgür Demirtaş, AK Parti hükümetini hedef almak isterken sosyal medya kullanıcıları tarafından madara oldu.

Ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla vatandaşlara korku salan CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, bir yandan da AK Parti hükümetini hedef almaya devam ediyor.

Özgür Demirtaş AK Parti'yi hedef aldı

Türkiye'yi her alanda kalkındırmayı başaran AK Parti'nin yaptığı hizmetleri her fırsatta eleştiren Demirtaş, sosyal medya hesabından “Yol, Köprü, Baraj, Okul, Kaldırım, Park yapan siyasetçiler değil: SİZSİNİZ. Parayı siz veriyorsunuz. Siyasetçiler o parayı nereye harcayacaklarına karar veriyorlar...” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları madara etti

Vatandaşa yapılan hizmetleri manipüle ederek hükümeti hedef alan Demirtaş’ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. AK Parti’yi kötülemek isteyen Demirtaş, gelen yorumlarla madara oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, AK Parti hükümetinden önce vatandaşı soyup soğana çeviren ancak hizmet etmek yerine paraları cukkalayan CHP'yi hatırlattı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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