'Özgür basıncı' CHP'nin gerçek yüzü!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir davadan kazandığı 20 bin TL için Akit TV'ye avukatlarını göndererek haciz işlemi başlattırdı. Ancak İmamoğlu'nun kaybettiği davalar yüzünden Akit TV'ye 21 bin 500 TL borcu var. Hal böyleyken, meydanlarda özgür basın naraları atan CHP'lilerin gerçek yüzleri bir kez daha gözler önüne serildi.

Medyaya tehdit

İmamoğlu'nun alacağından fazla vereceği varken Akit TV'ye haciz göndermesi, geçmişte CHP'li Gürsel Tekin'in kendilerini desteklemeyen medya organları ile ilgili yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere CHP'li Gürsel Tekin, kendilerine muhalif olan medya organlarını tehdit ederek, sözde iktidara gelecekleri günü işaret edip "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır." demişti.