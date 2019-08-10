Özgür Avcı kimdir? Özgür Avcı İYİ Parti'den neden istifa etti? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı ‘Yuvaya dönün' çağrısının ardından İYİ Parti’den istifalar gelmeye devam ediyor. Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa edip MHP’ye katıldığını açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı ‘Yuvaya dönün' çağrısının ardından İYİ Parti’den istifalar gelmeye devam ediyor. Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa edip MHP’ye katıldığını açıkladı. Özgür Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını belirterek, İYİ Parti'de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.

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