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(ÖZET) Samsunspor İnegölspor maç sonucu: 3-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 23’üncü hafta mücadelesinde eski günlerini arayan Yılport Samsunspor, Samsun'da ağırladığı İnegölspor’u 3-0 yendi.

24 Şubat 2019 Pazar 18:21
(ÖZET) Samsunspor İnegölspor maç sonucu: 3-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 23’üncü hafta mücadelesinde eski günlerini arayan Yılport Samsunspor, Samsun'da ağırladığı İnegölspor’u 3-0 yendi.

Samsunspor İnegölspor maç özeti

3’üncü dakikada ani gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan İlyas Kubilay’ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

23’üncü dakikada Yasin Görkem’en kalecisine geri pası kısa düşüncü araya giren Erhan Şentürk’ün kaleye çektiği şut az farkla direğin dibinden auta çıktı.

40’ıncı dakikada İnegölspor’un geliştirdiği ani atakta Cengiz’in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Osman’ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

60’ıncı dakikada Okan’ın kafa pasıyla buluşan Abdulkadir’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

61’inci dakikada Yılport Samsunspor atağında Enes’in ceza sahasına yaptığı ortada İnegölspor’un ceza sahası dışına çıkarttığı topa gelişine vuran İlyas Kubilay’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

86’ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Enes İslam’ın pasıyla buluşan Bahattin Köse’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:21
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