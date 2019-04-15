0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

(ÖZET) Liverpool Chelsea kaç kaç bitti? | Liverpool Chelsea maç özeti goller

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0, Manchester City de Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Liverpool 2 puan farkla liderliğini devam ettirdi. İşte Liverpool Chelsea maçından dakikalar...

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:19
(ÖZET) Liverpool Chelsea kaç kaç bitti? | Liverpool Chelsea maç özeti goller

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0, Manchester City de Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Liverpool 2 puan farkla liderliğini devam ettirdi. İşte Liverpool Chelsea maçından dakikalar...

Liverpool Chelsea maç sonucu: 2-0

Ligin 34. haftasına, maç fazlasıyla lider giren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'yi ağırladı.

Liverpool, Mane'nin 51 ve Salah'ın 53. dakikada kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanarak art arda 5. galibiyetini aldı.

Şampiyonluk yarışındaki diğer takım Manchester City ise deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Manchester City'nin gollerini, 15 ve 63. dakikada Sterling, 90. dakikada Gabriel Jesus attı. Ev sahibi ekibin golü ise 81. dakikada Milivojevic'den geldi.

Ligde 85 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. 66 puanda kalan Chelsea ise 4. sıraya geriledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 00:19
  1. Liverpool Chelsea
  2. Liverpool Chelsea kaç kaç bitti
  3. Liverpool Chelsea maç özeti
  4. Liverpool Chelsea maç sonucu
  5. Liverpool Chelsea goller
  6. Liverpool Chelsea özet
  7. Liverpool Chelsea özet izle
  8. Liverpool Chelsea Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara tüketiminde ürkütücü rakam: Kişi başına 1400!
    1. Sigara tüketiminde ürkütücü rakam:..
    2. Kaymakam Yücel’den yeni başkan Günel’e..
    3. Kuşadası’nda 11’i çocuk 34 kaçak..
    4. Finlandiya'da sandıktan "koalisyon"..
    5. Darbeci Hafter'e büyük şok! Silahlı..
    6. Trump'ın hedef gösterdiği Omar'ın..
    7. Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı
    8. (ÖZET) Liverpool Chelsea kaç kaç..
    9. Beyaz Saray Sözcüsünden Demokratlara,..
    10. ÖZET| Fenerbahçe Galatasaray maç..
    11. Sinan Gümüş, Galatasaraylı..
    12. Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti'..
    13. Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için..
    14. Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2019
    16. Kratom kaynaklı ölümlerde patlama..
    17. Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden..
    18. Maltepe'deki oy sayımı
    19. Avrupa Birliği ülkelerinin..
    20. ASA
    21. (Düzeltme) İngilterede mahkum..
    22. Engelli çocuklarıyla alevler arasında..
    23. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    24. "Fenerbahçe 9 kişi kalmalıydı"
    25. DEAŞ’ın Somali’deki 2’inci lideri hava..
    26. Katar'da uluslararası hukuk konferansı
    27. Ersun Yanal: Galatasaray'ı..
    28. Galatasaray’a Florya’da karşılama
    29. İngilterede mahkum gardiyanı öldürdü
    30. MotoGP'de ABD Grand Prix'sini Rins..
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri değişiyor, bundan sonra...
    Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri değişiyor, bundan sonra...
    Türkiye yine hedefte! Operasyona başladılar
    Türkiye yine hedefte! Operasyona başladılar