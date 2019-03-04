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(ÖZET) Kasımpaşa Trabzonspor maç sonucu: 2-2 | Kasımpaşa Trabzonspor goller

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trezeguet'nin 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1 puanı cebine koyan Kasımpaşa, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı. İşte maçtan dakikalar...

04 Mart 2019 Pazartesi 22:59
(ÖZET) Kasımpaşa Trabzonspor maç sonucu: 2-2 | Kasımpaşa Trabzonspor goller

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trezeguet'nin 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1 puanı cebine koyan Kasımpaşa, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı. İşte maçtan dakikalar...

Kasımpaşa Trabzonspor: 2-2

Maçtan dakikalar:

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içinde topla buluşan Pavelka’nın şutu kaleci Scuffet’te kaldı. 

12. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan pasta orta sahada topla buluşan Trezeguet, rakip cezası içine girerek yaptığı plase vuruş direğin yanından auta gitti. 

24. dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Perica’nın kafa vuruşu, kaleci Uğurcan’da kaldı. 

GOOL | 30. dakikada kontratağa kalkan Trabzonspor’da, Rodallega’nın topuk pasıyla buluşan ve topu yaklaşık 40 metre süren Nwakaeme, ceza alanı içine girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1. Anthony Nwakaeme, Aralık ayından beri ligdeki ilk golünü atarken bu sezon ligdeki toplam gol sayısı 5'e çıktı.

42. dakikada Sadiku’nun sağdan yaptığı ortaya ceza alanında yükselen Perica kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı. 

GOOL | 45+1. dakikada Ekuban’nın pasında Sa'dan seken top Nwakaeme’nin önünde aldı. Nwakaeme'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 0-2. Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Nijeryalı oyuncu bu sezon 2. kez bir maçta 2 gol attı.

GOOL | 63. dakikada Perica'nın kafa golüyle Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında farkı 1'e indirdi. 1-2

50. dakikada Hafes’in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan’nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı. 

54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica’nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 

GOOL | 63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes’in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1 

73. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega’nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi. 

88. dakikada Toure’nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR’da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi. 

GOOL | 90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2

Kasımpaşa - Trabzonspor 11'ler

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı , Anthony, Rodallega

Kasımpaşa Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor, ligdeki son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11’de görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa önünde Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Zargo Toure’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Bordo-mavili takım maça, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ali Osman Karnapoğlu ve Luis Ibanez yer aldı.

- Yusuf Yazıcı ilk 11’de

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.

Trabzonspor’a taraftarından tam destek

Trabzonspor’u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul’daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

Kasımpaşa’da 2 eksik

Kasımpaşa’da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor : 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Süper Lig 24. hafta puan durumu

1Medipol Başakşehir2416623811+2754 
2Galatasaray2413744725+2246 
3Beşiktaş2411854732+1541 
4Trabzonspor2410774235+737 
5Atiker Konyaspor2481153025+535 
6Yeni Malatyaspor249783430+434 
7Kayserispor248882330-732 
8Antalyaspor2495102636-1032 
9Sivasspor248793537-231 
10Alanyaspor2494112629-331 
11Kasımpaşa2493124146-530 
12MKE Ankaragücü2493122638-1230 
13Çaykur Rizespor2461083233-128 
14Fenerbahçe2461082934-528 
15Bursaspor2451272228-627 
16Göztepe2482142633-726 
17BB Erzurumspor24410102532-722 
18Akhisarspor2456132439-1521
 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:59
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