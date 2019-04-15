(ÖZET) Erzurumspor Akhisarspor maç sonucu: 2-1 | Erzurumspor Akhisarspor goller Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Akhisarspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla 25 puana yükselen Erzurumspor son sıradan kurtulurken, 24 puanda kalan Akhisarspor ligin son sırasında kendine yer buldu.

Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Akhisarspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla 25 puana yükselen Erzurumspor son sıradan kurtulurken, 24 puanda kalan Akhisarspor ligin son sırasında kendine yer buldu. Erzurumspor Akhisarspor maçından dakikalar 4. dakikada konuk takım hızlı hücumla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesine geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Sehic topu çıkardı. 21. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti. 26. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Eduok, ceza sahası önünde oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Eduok'un kullandığı kornerde Sunu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada Manu çalımlarla ceza sahasına girip sert vurdu kaleci Sehic topu güçlükle uzaklaştırdı. 56. dakikada Tolga’nın ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Eduok sert vurdu kaleci Lukac topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 58. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Eduok direkt kaleye vurdu kaleci tek hamlede topu uzaklaştırdı. 61. dakikada gelişen hızlı atakta bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Manu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1 72. dakikada hızlı gelişen atakta sol taraftan Emrah içeri çevirdi arka direkte topla buluşan İbrahim düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 75. dakikada Emrah’ın sol taraftan yaptığı ortada Sunu düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1 Erzurumspor Akhisarspor ilk 11'ler Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Sunu, Leo, Opseth, Kanstrup, Tolga, Hakan, Taylan, Obertan, Eduok, Kone. Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Aykut, Güray, Serginho, Manu, Bokila.

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