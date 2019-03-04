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(ÖZET) Akhisarspor Alanyaspor maç sonucu: 3-1 |Akhisarspor Alanyaspor goller

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 23:08
(ÖZET) Akhisarspor Alanyaspor maç sonucu: 3-1 |Akhisarspor Alanyaspor goller

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Akhisarspor Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur’un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Villafanez’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

30. dakikada Alanyaspor’un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan’ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

43. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

65. dakikada Akhisarspor’da Barbosa’nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano’yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila’nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki’nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa’nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal’ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

2-1

87. dakikada Akhisarspor’da Zeki’nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor)

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor : 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Süper Lig 24. hafta puan durumu

1Medipol Başakşehir2416623811+2754 
2Galatasaray2413744725+2246 
3Beşiktaş2411854732+1541 
4Trabzonspor2410774235+737 
5Atiker Konyaspor2481153025+535 
6Yeni Malatyaspor249783430+434 
7Kayserispor248882330-732 
8Antalyaspor2495102636-1032 
9Sivasspor248793537-231 
10Alanyaspor2494112629-331 
11Kasımpaşa2493124146-530 
12MKE Ankaragücü2493122638-1230 
13Çaykur Rizespor2461083233-128 
14Fenerbahçe2461082934-528 
15Bursaspor2451272228-627 
16Göztepe2482142633-726 
17BB Erzurumspor24410102532-722 
18Akhisarspor2456132439-1521

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:08
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