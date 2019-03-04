(ÖZET) Akhisarspor Alanyaspor maç sonucu: 3-1 |Akhisarspor Alanyaspor goller Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı. Akhisarspor Alanyaspor maç sonucu: 3-1 Maçtan dakikalar 11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur’un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi. 20. dakikada Villafanez’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti. 30. dakikada Alanyaspor’un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan’ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 43. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. 65. dakikada Akhisarspor’da Barbosa’nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano’yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1 74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila’nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki’nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa’nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal’ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 87. dakikada Akhisarspor’da Zeki’nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1 Teknik Direktör: Sergen Yalçın Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor) Süper Lig 24. hafta maç sonuçları Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 Kasımpaşa-Trabzonspor : 2-2 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1 Süper Lig 24. hafta puan durumu 1 Medipol Başakşehir 24 16 6 2 38 11 +27 54 2 Galatasaray 24 13 7 4 47 25 +22 46 3 Beşiktaş 24 11 8 5 47 32 +15 41 4 Trabzonspor 24 10 7 7 42 35 +7 37 5 Atiker Konyaspor 24 8 11 5 30 25 +5 35 6 Yeni Malatyaspor 24 9 7 8 34 30 +4 34 7 Kayserispor 24 8 8 8 23 30 -7 32 8 Antalyaspor 24 9 5 10 26 36 -10 32 9 Sivasspor 24 8 7 9 35 37 -2 31 10 Alanyaspor 24 9 4 11 26 29 -3 31 11 Kasımpaşa 24 9 3 12 41 46 -5 30 12 MKE Ankaragücü 24 9 3 12 26 38 -12 30 13 Çaykur Rizespor 24 6 10 8 32 33 -1 28 14 Fenerbahçe 24 6 10 8 29 34 -5 28 15 Bursaspor 24 5 12 7 22 28 -6 27 16 Göztepe 24 8 2 14 26 33 -7 26 17 BB Erzurumspor 24 4 10 10 25 32 -7 22 18 Akhisarspor 24 5 6 13 24 39 -15 21

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