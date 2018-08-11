Özer Hurmacı'dan flaş Trabzonspor açıklaması!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı, eski takımı Trabzonspor'un kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Özer Hurmacı, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün eksik ve yanlış bilgilerle şahsını haksız yere hedef gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'da başkanlık koltuğu el değiştirdiği günlerde yeni başkan, eski yönetimin yaptığı hatayı tüm kamuoyu ile paylaşmıştı. Başkan, 'kulüpten alacaklarımı bıraktığım halde sözleşmemin feshedilmediğini ve bu tabloyu ortaya çıkaranın ben değil eski yönetim olduğunu' beyan etmişken 8 Ağustos 2018 tarihli açıklamanın ne amaçla yapıldığı meçhuldür. Ulusal ve uluslararası spor camiasının bildiği üzere; uzun bir hukuki süreç sonrasında bu uyuşmazlık konusunda haklılığım kesinleşmiştir. Futbol hayatımı bitirmeye yönelik yapılan haksız eylemler sonrasında açtığım dava ile alacaklarım Türkiye Futbol Federasyonunun en uzun süren davası sonunda 2 yıl gecikme ile tarafıma ödenmiştir. Kararın kesinleşmesinden sonra bile 7 ay geçtikten sonra tarafıma ödenen bu meblağı kulüp yönetimi sanki son gün öğrenmiş gibi davranmaktadır."

Tarafına yapılan büyük haksızlıklar sonucunda memleketi Trabzon'dan ayrılmak zorunda kaldığını aktaran Özer Hurmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ayrılıktan sonraki transferimde futbol hayatıma devam edebilmek adına transfer sezonunun son günü hiçbir pazarlık payım olmaksızın başka bir kulüple istemediğim şartlarda bir sözleşme imzaladığımı bir kez daha belirtmek isterim. Tüm bunlardan sonra ve bunlar yetmiyormuş gibi; alacaklarımı talep ettiğim davama karşı Trabzonspor dava açarak spordan men edilmemi talep etti. İlk derece yargılama yapan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu aşamasında Trabzonspor'un bu talebi kabul edildi ve aleyhime çıkan 6 ay spordan men kararı ile hayatımın en büyük buhranını yaşadım."

Trabzonspor'dan alacaklarını bırakıp giderken en kötü muamele ve spordan men talebiyle karşılaştığını kaydeden Özer Hurmacı, "Ancak birçok yabancı futbolcu hem alacaklarını aldı hem de bu oyunculara fesih tazminatları ödendi. Hatta sözleşmesini fesheden bazı yabancı futbolcular, alacaklarına istinaden yeniden kulübe transfer edildi. 'Trabzon Çocukları' ise hedef gösterildi, günah keçisi ilan edildi. Trabzonspor Kulübü açıklamasında 'Ancak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler Trabzon'un Çocuğu diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır' denilmiştir. Bu tamamen gerçek dışı bir ithamdır. Yeni yönetim ile yaptığımız görüşmelerde bazı yabancı oyunculara yaptıkları şekilde dava konusu alacaklarımın tarafıma ödenmesi durumunda, süresi ve ücreti ne olursa olsun boş mukaveleye imza atacağımı belirttim fakat bu teklifime cevap verilmedi." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bir önceki yönetiminin kendisini memleketi Trabzon'dan haksız bir şekilde kopardığını, şimdiki yönetimin ise futbolu Trabzonspor'da bırakma olanağını elinden aldığını belirten Özer Hurmacı, şunları kaydetti:

"Bu tablonun buralara gelmesindeki asıl sorumlular hala kulüp bünyesinde barınırken ve bu kişilere hesap sorulmazken, şahsıma yapılan saldırılar hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. Tüm spor camiası ve Trabzonlu hemşehrilerim şunu bilsinler ki kulüp bünyesinde futbolcu iken tüm fedakarlıkları yaptım ama ihanete uğradım, sezon başında yine fedakarlık yapmaya hazırdım ancak elim havada bırakıldı. Ben spor hayatımda kazandığım her kuruşu yine memleketim Trabzon'a yatırdım, bütün planlarımı futbol sonrası yaşamımı Trabzon'da sürdürmek üzerine kurdum ve bunların hepsini büyük bir aşk ve tutku ile yaptım. Benim Trabzonluluğumu sorgulamaya kimsenin gücü yetmez."

Trabzonspor Kulübü, önceki gün yaptığı açıklamada, Özer Hurmacı'ya 5 milyon 351 bin lira tazminat ödendiğini bildirmişti.