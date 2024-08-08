Özellikleri say say bitmiyor! A'dan Z'ye 'Çelik Kubbe'

Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Savunma Sanayii zirvesinde, Türkiye’ye havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı katmanlı hava savunma projesi Çelik Kubbe için karar alındı.

TÜM SİSTEMLER TEK ÇATIDA

Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen çeşitli menzillere sahip hava savunma sistemleri; KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, SİPER ve diğer hava savunma sistemleri entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe altında bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemini, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemlerini tek çatı altında toplayacak.

SEYİR FÜZELERİ, KAMİKAZELER

Çelik Kubbe sistemi, Türk hava sahasına giren veya girmesi muhtemel tehditleri her irtifada etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştiriliyor. Seyir füzeleri, İHA/SİHA, Kamikaze insansız araçları, mikro dronlar, sürü dronlar, helikopter gibi tehditler bunlar arasında yer alıyor. Çok sayıda çeşitli tehdidin tek bir sistemle önlenmesinin imkânsız olduğunu belirten güvenlik uzmanları, böyle bir ortamda entegre çalışan katmanlı hava savunmanın önemine dikkat çekiyor. Çelik Kubbe ile stratejik hedeflerin yanı sıra ülkenin hava güvenliğinin tamamen sağlanması amaçlanıyor. Olası tehditlerin en kısa sürede mümkün olduğunca ülke toprakları dışında imha edilmesi de hedefleniyor. Böylece her türlü zayiat ve maliyet de en aza indirilmiş oluyor. Karar verme süresi hızlandırılırken kayıplar da en aza inmiş oluyor.

‘S-400 DE ENTEGRE EDİLEBİLİR’

Çelik Kubbe’ye dair Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Savunma ve Güvenlik Politikaları Analisti Turan Oğuz, şunları söyledi: “Ben buna yaşayan bir organizma diyorum. Tüm hava savunma sistemleri, radarlar, haberleşme sistemleri bunun altına giriyor. Mevcuttaki sistemlerle sınırlı kalmayacak, yeni sistemler de geliştirilebilecek. Gelecekte balistik füze savunması için uzaya uydular atacağız, dolayısıyla onlar da bu sistemin kapsamına girecek. Ayrıca, bu şimdilik Türkiye için ama ileride yurt dışındaki üslerimizde de kurabileceğiz. Türkiye gibi bu sistemi büyük çapta kuranlar, büyük ülkeler var. S-400’ler de bu sisteme dahil edilebilir. Kendi milli sistemimiz olduğu için S-400’leri de bağlayabiliriz. Böyle bir organizmanın sonu yok, Kızılelma gibi düşünün; yaklaştıkça uzaklaşıyor. Belki gelecekte altında 300 sistem bile olabilir.”



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SSB BAŞKANI GÖRGÜN: SİSTEMLERİN SİSTEMİ

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Çelik Kubbe projesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Emniyet Genel Müdürlüğü’müz ve Jandarma Genel Komutanlığı’mızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık. Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz ‘sistemler sistemi’ olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecek. Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütülecek. Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”