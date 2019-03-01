Özel yüzücü Görkem'in hayali milli forma

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de sosyalleşmek için başladığı yüzmede Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Görkem Kütük, milli sporcu olma hayali kuruyor.

Ailesinin desteğiyle sosyalleşmesi için 2014'te yüzme kurusuna gönderilen mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Görkem (17), karaciğer yağlanması gibi bazı rahatsızlıklarının da ortaya çıkmasıyla bu spora düzenli olarak devam etti.

Gelişiminin olumlu etkilenmesi ve çok sevmesiyle yüzmeye sımsıkı sarılan Görkem, azmederek bölgesel yarışlarda birinci, 2017'de Özel Sporcular Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılarıyla ailesinin gurur kaynağı olan Görkem, gelecek aylarda düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyarak yüzme öğretmeni olmak isteyen Görkem'in en büyük hayali ise milli mayoyu giyerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek.

Özel yüzücü Görkem Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Yüzmeyi 5. sınıfta öğrendiğini belirten Görkem, "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna giderek yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Esas hedefim, milli yüzücü olarak ülkemi temsil etmek." dedi.

Görkem Kütük'ün antrenörü Duygu Keskin de haftanın 4 günü 2'şer saat antrenman yaptıklarını belirtti.

Hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu dile getiren Keskin, "Bunun için uğraşıyoruz. Tabii ki bu çocuklarımızla özel ilgilenmek gerekiyor. Özel antrenmanlar yapıyoruz. Yeri geliyor antrenmandan ziyade onu gaza getirmeye çalışıyoruz. Özel ilgiye ihtiyaçları var." diye konuştu.





- Hediye Kütük: "Birçok sıkıntıyı aştı"





Görkem'in annesi Hediye Kütük de oğlunun hiçbir spora yüzme kadar sarılmadığını anlattı.

Antrenörü sayesinde yüzmeyi çok sevdiğini anlatan anne Kütük, şunları kaydetti:

"Görkem, yüzmeye yaklaşık 5-6 yıldır severek devam ediyor. Görkem, sosyalleşmek amacıyla yüzmeye başladı. Bazı rahatsızlıkları olunca yüzmeye daha disiplinli devam ettik. Hedefimiz milli olmak. Benim gurur kaynağım. Görkem'in başarıları aile olarak bizi de motive ediyor, kendisi de çok mutlu oluyor. 'Ben de bir bireyim benim de başarabildiğim şeyler var' diyerek kendine güveni gün geçtikçe artıyor. Gelişiminde de çok faydası var. Yüzmeye başlamasıyla hareketleri netleşti. Denge sıkıntısı vardı. Bu sayede birçok sıkıntıyı aştı."