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Aktüel

(Özel) ’Yılan merakı’, korona virüs korkusunun önüne geçti

Avcılar’da Oto Sanayi’de tamire gelen bir aracın kaputunun içinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:54:54 -
(Özel) ’Yılan merakı’, korona virüs korkusunun önüne geçti

Avcılar’da Oto Sanayi’de tamire gelen bir aracın kaputunun içinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçta itfaiye tarafından yılan araması yapılırken meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.


Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Oto Sanayi içerisinde yaşandı. Aracını tamire getiren bir vatandaş, usta ile birlikte kaputu açınca yılan gördü. Yılan bir anda kaputun içinde kaybolurken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı aramaya başladı. Araç otolift ile havaya kaldırıldı. Araç içinde yaklaşık yarım saat yılanı arayan itfaiye ekipleri herhangi bir bulguya rastlayamadı.



Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı


Bu sırada tamirhane dışında bekleyen vatandaşlar ise korona virüs salgını boyunca vurgulanan sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar yan yana bekleyerek ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerin aramasında yılana rastlanmazken yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi.

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