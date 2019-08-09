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(Özel) Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu

İzmir Aliağa’da yaşayan genç çift, Mardin’e göç etmeden iki gece önce Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna elbiselerle birlikte yanlışlıkla döviz ve altınlarını da attı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:41
(Özel) Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu

İzmir Aliağa’da yaşayan genç çift, Mardin’e göç etmeden iki gece önce Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna elbiselerle birlikte yanlışlıkla döviz ve altınlarını da attı. Durumu Konya’ya geldiklerinde fark eden Zekeriya ve Nurcan Akay çifti, 600 kilometre yol kat ederek İzmir’e geri döndü. Çiftin, Kızılay yetkililerinin de yardımıyla yüzlerce eşyanın bulunduğu depoda bir beze sardıkları altın ve dövizlerine kavuşma anı kameralara yansıdı.



İlginç olay, İzmir’in Aliağa ilçesi Fevzi Paşa Caddesi Tarım Kredi Kavşağı’nda yaşandı. Zekeriya (35) ve Nurcan Akay (30) çifti, Mardin’e göç etmeden iki gece önce bazı giyim eşyalarını Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna attı. Hayırsever çift, daha sonra Mardin’e doğru yola çıktı. Nurcan Akay, Konya’ya geldiklerinde elbiselerle birlikte yıllardır biriktirdiği bir beze sarılı bulunan 100 Euro, 200 Dolar, 300 TL, 14 çeyrek altın ve bir yarım altını da yanlışlıkla kutuya attıklarını fark etti. Hemen Kızılay yetkililerine ulaşan Akay ailesi, 600 kilometre yol kat ederek İzmir’e geri döndü. Kızılay Konak Şube Müdürlüğü, çifte yardımcı olarak onları eşyaların toplandığı depoya götürdü. Akay çifti, yüzlerce kıyafetin bulunduğu depoda uzun aramaların sonucunda altın ve dövizlerine kavuştu. Zekeriya ve Nurcan Akay, büyük bir sevinçle Mardin’e doğru yola çıkarken, çiftin altın ve dövizlerini bulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Konya’dan İzmir’e geri döndüler


Birikimlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirten Zekeriya Akay, olayı şu sözlerle anlattı: “İzmir Aliağa’dan taşınmak için hazırlık yapıyorduk. Eşyalarımızı topladık, fazla kıyafetleri de Kızılay’ın giyim bağış kutusuna attık. O arada telaşla eşim, birikimimizi fark etmeden kutuya atmış. Ertesi gün yola çıktık. Konya’ya vardığımızda durumu fark ettik ve Kızılay Konak Şubesi yetkililerini aradık. Bize çok yardımcı oldular. Aliağa’dan gelen tüm eşyaları bize gösterdiler. Bizimle beraber altın ve dövizimizi aradılar. Neticede bulduk. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mutluyuz. Kızılay’a teşekkür ediyoruz.”



"Böyle bir olayla ilk kez karşılaştık"


Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, “Duyarlı vatandaşlarımız, bayram öncesinde Kızılay’ın giyim bağış kutusuna giysi atmışlar. Daha sonra fark etmişler ki, bir beze sarılı olan altın ve dövizlerini de kutuya atmışlar. Biz de Kızılay’ımızın giysi dönüşüm tesisine ulaştık. Depomuzdaki giysiler döküldü. Ailer, bizzat oradaki arkadaşlarımızla beraber giysileri tek tek aradı ve altınla dövizlerini buldu" dedi. Kızılay giysi kutularına atılan giysilerin tek tek ayrıştırıldığını, giysilerin yıkama, ilaçlama ve ütüleme evrelerinden geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Şanlı, Kızılay’a bağış yapan duyarlı çifte teşekkür ederek, "Onlar bir iyilikte bulundular. Kızılay ailesi olarak bu olayda onların yanında olup kutuları tek tek açtık. Eşyalarını bulunca çok mutlu oldular. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştık. Ailemiz de attıkları kıyafetlerin Kızılay’ın deposuna gittiğine bizzat şahit olmuş oldu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:41
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