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(ÖZEL) Unkapanı Alt Geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu

İstanbul Unkapanı Alt Geçidi battaniyeye sarılı halde yaşayan bir evsize daha mezar oluyordu.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:06
(ÖZEL) Unkapanı Alt Geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu

İstanbul Unkapanı Alt Geçidi battaniyeye sarılı halde yaşayan bir evsize daha mezar oluyordu. Alt geçitte kriz geçiren evsiz şahsın yardımına sağlık ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



İstanbul Unkapanı Köprüsü’nün altındaki geçit dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle sularla dolmuş ve evsiz bir kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinden itibaren suların tamamen köprü altından tahliye edilmesi sonrasında köprü altında yaşayan başka bir evsiz buraya gelerek battaniyesiyle uyumaya başladı. Krize giren evsiz şahsın titrediğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Şahsın kendinden geçtiğini gören çevredeki vatandaşlar yüzüne su dökerek sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında şahsın ağzından köpüklerin geldiği görüldü. Kriz geçiren evsiz şahsı gören çevredeki vatandaşlar korkulu gözlerle sağlık ekiplerini bekledi. Sağlık ekipleri evsiz şahsın önce nabız ve nefes kontrolüne baktı. İlk müdahalesi yapılan ve kendinden geçen şahıs sedyeyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evsiz şahsın sağlık durumunun durumu belirsizliğini korurken ambulans içerisinde kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:06
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