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Eğitim

Özel üniversite ücretleri 2020 2021 | Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar?

Özel üniversiteler ne kadar? | Üniversite tercihlerinin başlamasına az bir zaman kala pek çok kişi özel üniversite puanlarını, senelik ücretlerini araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Özel üniversite taban puanları 2020”, “Özel üniversite senelik ücretleri 2020”, “Özel üniversite ücretleri 2020”, “2020 2021 özel üniversite senelik fiyatları” konusunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:18:00 -
Özel üniversite ücretleri 2020 2021 | Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz’da açıklandı. Milyonlarca öğrenci 6 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak. Eğitim hayatlarına özel üniversitelerde devam etmek isteyenler ise okulların puanları, taban puanlarını araştırmaya başladı.

Özel üniversite ücretleri 2020 2021 | Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar?

Özel üniversite taban puanları 2020 YKS kılavuzunda yer alıyor. Ücretler ise üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösteriyor. Kimi bölümün yıllık ücreti 100 bin lirayı aşarken bazı bölümler 15 bin civarında.

Üniversite bölüm fiyatlarının belirleyen bir diğer unsur ise okulun bulunduğu şehir. Büyükşehirlerdeki özel üniversite fiyatları diğer illere göre daha yüksek olabiliyor.

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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