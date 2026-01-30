Özel uçaklı bahis baronunun sır dolu yaşamı! Veysel Şahin kimdir?

Türkiye'de yasa dışı bahis dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen ve milyarlarca euroluk bir ağı yönettiği iddia edilen Veysel Şahin, suç dünyasındaki yükselişi ve filmleri aratmayan yakalanma hikayesiyle tanınıyor. Kamuoyunda "Bahis Baronu" lakabıyla anılan Şahin’e yönelik ilk büyük darbe, 2017 yılında gerçekleştirilen "Handikap" operasyonuyla vurulmuştu. Şahin'in yakalanma süreci ise oldukça dikkat çekici; Sivas'ta ağaçtan düşen babasının tedavisi için yurt dışından özel uçakla Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklanmıştı.