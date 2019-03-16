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(Özel) Türkiye’nin en borçlu belde Belediyesiydi, Belediye Başkanı imkansızı başardı

Zonguldak’ta 2009 yılında Türkiye’nin en borçlu belde belediyesi olarak açıklanan Muslu Belediyesi’nde, belediye başkanı Sabahattin Adıyaman adeta imkansızı başardı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:54
(Özel) Türkiye’nin en borçlu belde Belediyesiydi, Belediye Başkanı imkansızı başardı

Zonguldak’ta 2009 yılında Türkiye’nin en borçlu belde belediyesi olarak açıklanan Muslu Belediyesi’nde, belediye başkanı Sabahattin Adıyaman adeta imkansızı başardı. 4.8 milyon liralık borcun üstesinden geldiklerini anlatan Adıyaman, beldeye 35 milyon liralık yatırım yaparak hizmet verdiklerini ifade etti.


Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi, 2009 yılında 4 milyon 850 bin liralık borçla Türkiye’nin en borçlu beldesi olarak açıklanmıştı. 2 bin nüfusluk belde belediyesinin borcun ödenebilmesi için Uzlaşma Komisyonu tarafından 22 yıla yayılmıştı.


Göreve geldiklerinden itibaren 10 yıllık süreçte borcun üstesinden geldiklerini belirten CHP’li Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, beldedeki işsizliğin de yüzde 1’in altında olduğunu açıkladı.



“Hayal bile edilemeyecek hizmetleri Muslu’ya kazandırdık”


Borcun yanı sıra işçilerin maaş, ikramiye ve mesailerini de ödediklerini anlatan Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, “2009 yılındaki kamuoyu verilerine göre, Türkiye’nin en borçlu belde belediyesi arattırdığımızda; en borçlu belediye olarak Muslu Belediyesi karşımıza çıkıyordu. 2009 rakamları ile 4.850.000 TL gibi büyük bir borç vardı. Geriye dönüp baktığımızda 2009’dan 2019’a kadar 10 yıllık sürede; biz hem 4.850.000 TL’lik borcun üstesinden geldik, hem de işçilerimizin maaşlarını, ikramiyelerini ve mesailerini ödedik. Yetmedi; eğitime dokunduk, sağlığa dokunduk, hastamıza dokunduk, cenazemize dokunduk. Maneviyatımıza ve geçmişimize dokunduk. 10 yılda bunun üzerine iyi ilişkilerle birlikte dengemizi koruyarak 35-40 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleştirdik biz Muslu’da. Bu ay itibari ile Devletten gelen iller bankası payımızda kesinti olmamasına rağmen gelen para 80.000 TL, ödediğimiz maaş ise 135.000 TL. Bunlar hayal bile edilemeyecek şeylerdi Muslu’da” ifadelerine yer verdi.



Beldeye 35 milyon liralık yatırım


Beldede bakır çubuklarla su aradıklarında kendilerine ‘deli’ dendiğini anlatan Başkan Sabahattin Adıyaman, “Mesela bir tek karayolumuz vardı burada ve alternatif yolumuz yoktu. Yangın ve sağlık açısından olmazsa olmaz bir hizmetti bu. Ama yaptık ve başardık. Mesela Tepeköy’de elimizde bakır çubuklarla su aradık. Neden? Çünkü beldemizin yüksek kesimlerine su çıkmıyordu. Biz elimizde bakır çubuklarla su aradığımızda bize deli dediler.175 metre derin sondaj yaptık. Allah’ıma şükürler olsun suyu bulduk ve depolarımızı yaptık. En son bir mahalle yolunu bağladık. Biz oraya makineyi indirdiğimizde deli cesareti dediler. Ama yaptık demek ki oluyordu. Muslu’yu sanatçı kenti haline getirdik. Şairler getirdik, sanatçılar getirdik. Bununla da yetinmedik Zonguldak’a açtık kendimizi. Beldemizin adını duyurmak için Zonguldak’ta da birçok etkinlikler yaptık. Üniversitemize destek olduk ve üniversitemiz ile uyumlu çalışmalar yaptık. 23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları unutmadık. Dini bayramları es geçmedik. Okulumuzu ayrı tutmadık, Camilerimizi ayrı tutmadık” ifadelerine yer verdi.



“Bölgede denge olduk”


Beldede işsizlik oranının yüzde 1’in altında olduğunu anlatan Başkan Adıyaman, “Şu anda beldemizde işsizlik oranı yüzde 1 bile değil. Toplasan en fazla 20 tane işsizimiz vardır. Burası enerji üssü ve burada kaç milyar dolarlık bir yatırım var. Biz önce kendi saygınlığımızı koruduk ve enerji firmaları ile bu saygınlığımızı devam ettirdik. Bölgede bir denge olduk biz her zaman ve onlarda sağ olsunlar sosyal sorumluluk projeleri dahilinde beldemizden, belediyemizden, halkımızdan maddi boyutuna bakmaksızın hiçbir şeyini esirgemediler” diye konuştu.



“Yeni hedef istihdam oluşturacak gaz beton fabrikası”


Beldede faaliyette bulunan termik santrallerden çıkan elek altı küllerin bir taraftan da “0 Atık Projesi”ne katkı sağlayacağını aktaran Başkan Adıyaman, yeni hedeflerinin beldeye yeni istihdam sağlayacak olan gaz beton fabrikası olduğunu açıkladı.


Fabrika ile en az 150 kişilik istihdam sağlanacağını açıklayan Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, “Termik santrallerde yanan on binlerce ton kömür var. Bir kısmı çimento fabrikalarında kullanılabiliyor, ama birde elek altı dediğimiz kül var ki; tamamen atıl. İstedik ki; bunlardan gaz beton fabrikası yapılsın, bunlar ekonomiye geri dönsün. Hazır elimizde gümrüklü bir limanımız var ve bunun ihracatını yapalım. Hem o küller doğaya dökülmesin, sıfır atık oluşsun, hem yeni bir istihdam sağlasın. Evdeki kadınlarımıza da bir istihdam sağlansın, evlerinin ekonomik girdileri fazlalaşsın. Firma ile yapmış olduğumuz görüşmelerde onların ciddiyetini gördüm ve bunun memnuniyetini yaşadım. Burada çalışabilecek kişi sayısı en az 150 civarında. Şu andaki hedefimiz bu” diye konuştu.


Başkan Adıyaman, beldenin temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetlerle halkın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:54
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