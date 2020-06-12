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Aktüel

Özel tiyatrolara verilecek destek için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak

e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi alınacak başvurular 31 Temmuz'a kadar sürecek

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:44:36 -
Özel tiyatrolara verilecek destek için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatroların projelerine yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi alınacak başvurular 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Bu kapsamda sanatçı tanıtım kartına sahip "geleneksel" kategorideki kişilere verilen destekler de artarak devam edecek.

Özel tiyatrolara verilen destek miktarı ve destek üst limitinin artırılmasıyla izleyicilerin daha nitelikli oyunlarla buluşması, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının üst düzeye taşınması ve telif gibi oyuna ilişkin hak sahiplerine yapılan ödemelerin artması sağlanmış olacak.

- Değişen yönetmelikle destekler arttı

Günün koşulları ve sektörden gelen talepler doğrultusunda geçen mayıs ayında "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik" ile birtakım düzenlemeler yapılmıştı.

Bu düzenlemelerle özel tiyatrolar kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye teşvik edilmiş, sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilmişti.

Sektör çalışanlarının haklarının ön plana çıkarıldığı değişiklikle başvuru tarihleri öne çekilmiş, yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması planlanmıştı.

Ayrıca, yönetmelikteki yardım miktarlarının üst limitleri yaklaşık iki katına, yardım oranlarının üst limiti de yüzde 70’e çıkarılmıştı.

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