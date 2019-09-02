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(Özel) Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üsküdar’da yaşayan Durmuş Keleşoğlu, ağaçtan evine tırtılların gelmesi üzerine ağacın tepesine ulaşıp, evin camına ve balkonuna ulaşan dalları kesmek istedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
(Özel) Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üsküdar’da yaşayan Durmuş Keleşoğlu, ağaçtan evine tırtılların gelmesi üzerine ağacın tepesine ulaşıp, evin camına ve balkonuna ulaşan dalları kesmek istedi. Yaşlı adam, çıktığı ağaçtan inemeyince panik yaşayıp baygınlık geçirdi. Kalp piliyle yaşayan Keleşoğlu, çıktığı ağaçtan itfaiye yardımıyla indirildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Üsküdar’daki evini basan tırtıllardan kurtulmak isteyen Durmuş Keleşoğlu isimli yaşlı adam, evinin yan tarafında bulunan dut ağacından pencerelerine ve balkonuna uzanan dalları kesmek istedi. Kalbinde pil olduğu öğrenilen Keleşoğlu, uyarılara rağmen ağaca çıktı. Dallardan bir kısmını kesen yaşlı adam, bir süre sonra çıktığı ağaçtan inemeyince panik yaşadı. Yaşadığı panik üzerine ağaçta fenalaşan Keleşoğlu’nu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı mahsur kaldığı ağaçtan indirirken, olay yerinde hazır bekleyen ambulans, durumunun ciddi olduğunun belirlenmesi üzerine yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.


Olayın ardından babası Durmuş Keleşoğlu’nun bulunduğu hastaneye gitmek üzere olan Muhsin Keleşoğlu, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Muhsin Keleşoğlu, “Babam daha önce de şok geçirmişti. Kalbindeki pil yarımdı. Bugün yine üç dört kere şok geçirmiş. Büyük ihtimal pil değişecek, çünkü son demleri gibi. Haber alamadık, biz de hastaneye gidip ne olup bittiğini öğreneceğiz. Herhalde ağacın dallarını kesiyordu burada. En ufak bir yorgunlukta kalp zayıflıyor. Herhalde o anda yorgunlukla oldu” dedi.


Aynı sokakta yaşayan vatandaş ise, “Komşumuz, Durmuş abimizin evini tırtıl basıyormuş sanırım. Ağacın dalları evine geliyormuş. Birkaç dalını keseyim diye çıkmış ağaca ama, zaten biraz rahatsızlığı da vardı, orada fenalaşınca sağ olsun hemen haber vermişler yetkililere. İtfaiyeler geldi sağ olsunlar, müdahale ettiler. Ambulans da hazır bekliyordu zaten. İtfaiyeyle beraber düzgün bir şekilde indirdik hastamızı. Sedyeye bindirdik ve hastaneye götürüldü” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
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