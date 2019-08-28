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(Özel) Taksim Meydanı’na kilit vurdular

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı’ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
(Özel) Taksim Meydanı’na kilit vurdular

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı’ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Anıt çevresindeki demir parmaklıklara asılan asma kilitler, Paris’te aşıklar köprüsündeki demir korkuluklara takılan asma kilitleri hatırlatıyor.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı’nda göze çarpan asma kilitler, Paris’te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts köprüsünü andırıyor. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyenler, "aşıklar köprüsü" olarak bilinen köprüye kilit takıyor. Aşıklar köprüsündeki bu akım bu günlerde Taksim Meydanı’nda da yaşanıyor. Meydandaki demir parmaklıklara asma kilit takan çiftler, dileklerinin gerçekleşmesini bekliyor.


Paris ve Avustralya’dan sonra İstanbul’a da sıçrayan bu akım nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görüldü. Çiftlerin gelip dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara taktıkları görüldü.


Asma kilitleri daha önce Paris’te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, “Ben Avustralya’dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul’da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris’te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris’te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul’a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
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