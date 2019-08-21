0553 313 94 23

(Özel) Sürre Alayı tablosu 146 yıldır görenleri hayran bıraktırıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli geleneğinin resmedildiği 14 metrekare boyutundaki dev “Sürre Alayı” tablosu 146 yıldır görenleri kendine hayran bırakıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:22
(Özel) Sürre Alayı tablosu 146 yıldır görenleri hayran bıraktırıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli geleneğinin resmedildiği 14 metrekare boyutundaki dev “Sürre Alayı” tablosu 146 yıldır görenleri kendine hayran bırakıyor. Dolmabahçe Sarayında restorasyonu yapılan bir odada bulunan tablonun ilerleyen günlerde ziyarete açılması bekleniyor.


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı imparatorluğu döneminde ilk resim koleksiyonu çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Resim koleksiyonunun en önemli parçası, 14 metrekarelik boyutuyla sarayın en büyük tablosu olan ‘Sürre Alayı’dır.


Tablo, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen hac yolculuğundaki atmosferi detayları ile gösteriyor. Dolmabahçe Sarayında restorasyonu yapılan devam eden bir odada bulunan dev tablo ihtişamı ve ince detayları ile kendine hayran bırakıyor. Sarayda bulunan odanın restorasyon çalışmaları bittiğinde tablonun yeniden ziyaretçileri ile buluşması bekleniyor. Tabloyu çok daha gösterişli kılan ise altın varak çerçevesi. Çerçevenin bordür kısmında desen gibi yapılan bu ayrıntıda, ‘Kufi’ hat ile yazılmış Al-i İmran Suresi’nin 126. ayeti yer alıyor. Ayette, “Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır.” deniliyor.



Sürre Alayı ne demektir?


Arapça kökenli olan ‘Sürre’, para kesesi demektir. ‘Sürre Alayı’ ise Osmanlı’nın eski ve önemli bir geleneğini ifade ediyor. Her yıl Ramazan ayından önce saray bahçesinden uğurlanan ve padişahın bağışlarını kutsal topraklara taşıyan kervana verilen isime ‘Sürre Alayı’ deniyor. Sultan, aynı zamanda tüm Müslümanların halifesidir. Bu armağanların, Devlet-i Âliye’nin kutsal topraklara beslediği sevginin bir göstergesi olduğu biliniyor. Ressam Stefano Ussi, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılışını görmek için gittiği Kahire’de sürre alayı ile karşılaşıyor ve gördüğü manzarayı çok beğendiği ifade ediliyor. Eser yapıldığı yıl Viyana’da sergileniyor. Tablonun, Mısır Hıdiv’i tarafından satın alınarak Sultan Abdülaziz’e hediye edildiği düşünülüyor.


Hac kafilesiyle Sürre gönderme geleneği 1919 yılına kadar devam ediyor. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdeddin tarafından Mekke ve Medine’deki ihtiyaç sahiplerine sadaka dağıtılıyor. Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte Osmanlı hanedanından gelen son Halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son veriyor. Gelenek I. Dünya Savaşı’nda Mekke ve Medine ile yakın irtibat kesilinceye kadar devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:22
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın piyasaya nasıl başladı?
    1. Altın piyasaya nasıl başladı?
    2. Brent petrolün varili 60,37 dolar
    3. Konyaspor’a Ugandalı forvet
    4. (Özel)Taşlı sopalı beşik kertmesi..
    5. Yabancı turistler Türkiye'de..
    6. Uçar, Yakutiye’ye bağlı köylerin..
    7. 'Donald Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı..
    8. Sahte belgelerle böbrek nakli..
    9. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    10. Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si..
    11. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
    12. Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5..
    13. Diyarbakır'da 3 aile arasında silahlı..
    14. 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak..
    15. Vali Soytürk’ten Garnizon Komutanı..
    16. Petrol işletme ruhsatı kararı
    17. 22 Baro Akit’e savaş açtı! Özgürlük..
    18. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    19. (Özel) Sürre Alayı tablosu 146 yıldır..
    20. Aynı mevkide ikinci kaza
    21. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    22. Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu..
    23. Gülşen Poyraz kimdir? Diyarbakır’da..
    24. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    25. Serbest piyasada döviz fiyatları
    26. Aman dikkat! Yoksa sizin de mi..
    27. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    28. (Özel) Şile’de karaya oturan geminin..
    29. Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde 2...
    30. Süryanilerden güvenli bölgeye destek
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'