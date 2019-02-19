Özel sporcularda hedef Tokyo 2020





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip orada Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel Sporcular Bölgesel Masa Tenisi Şampiyonası için Antalya'ya gelen TÖSSFED Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda özel sporculara verilen imkanlarla bugün federasyonun lisanslı sporcu sayısının 30 binlere ulaştığını belirtti.

"Özel sporcu kardeşlerim yıllar önce çok zor durumdaydılar, evlerdeydiler. Şimdi şükürler olsun Antalya gibi bir şehrimizde spor yapmaya başladı." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"TÖSSFED'in bir amacı da bütün çocuklara dokunup onlara spor yaptırmak. Bu imkanları bize sağlayan ve özel sporculara baba şefkatiyle sarılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bütün sporcularım ve bütün engelli aileleri adına şükranlarımı sunuyorum. Onun açtığı yolda emin adımlarla engelleri aşarak gidiyoruz. Hedefimiz 2020'de Tokyo Paralimpik Oyunları'na özel sporculardan da sporcu gönderip orada Türk bayrağını dalgalandırmak."

Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda özel sporcuların masa tenisi, atletizm ve yüzme branşlarında mücadele edeceğini, ancak ayrılan kotanın çok az olması nedeniyle sıkıntı yaşandığını aktardı.





- 2020 Dünya Down Sendromlular Oyunları





Türkiye'nin 2020 Dünya Down Sendromlular Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Birol Aydın, organizasyona 100 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katılacağını dile getirdi.

Aydın, Antalya'da gerçekleştirilecek oyunların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Düzenlenecek organizasyonla Türkiye'de engellilere verilen önemi tüm dünyaya göstereceklerini aktaran TÖSSFED Başkanı Aydın, "Türkiye, özel sporculara sağladığı imkanlar açısından dünyanın önünde. 2020'de de Türkiye inşallah alnının akıyla bu olimpiyatları yapıp dünyaya örnek olacak." diye konuştu.