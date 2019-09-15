Özel sporcular havuza giriyor - İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak



ANKARA (AA) - İtalya'da yarın başlayacak Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kadınlarda 4'er sporcu temsil edecek. Başkanlığını Muhsin Karatepe'nin yaptığı kafilede yer alan sporcular şunlar: Kadınlar: Fatma Çağla Demir, Ada Zehra Anlatıcı, Rana Bağdat, İrem Öztekin Erkekler: Özgün Öktem, Serhat Emir Güngör, M.Tuğrul Şahin ve Alperen Menç.

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