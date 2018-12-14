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Özel Sporcular Futbol Ligi final müsabakaları Riva'da yapılacak

14 Aralık 2018 Cuma 10:41
Özel Sporcular Futbol Ligi final müsabakaları Riva'da yapılacak


İSTANBUL (AA) - Özel Sporcular Futbol Ligi'nde final müsabakaları, 22-23 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde final müsabakaları, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Final maçlarına Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, Mersin Cankaya İş Okulu Spor Kulübü ve Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü katılacak.

Organizasyonun müsabaka programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

11.00 Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü

13.00 Mersin Cankaya İş Okulu Spor Kulübü-Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü

23 Aralık Pazar:

11.00 Üçüncülük maçı

13.00 Final karşılaşması

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:41
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