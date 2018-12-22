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Özel Sporcular Futbol Ligi

- Mersin Çankaya İş Okulu'nu 1-0 yenen Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Malatya Sessiz Adımlar'ı 9-0 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat adını finale yazdırdı

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:19
Özel Sporcular Futbol Ligi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat kulüpleri finale yükseldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Mersin Çankaya İş Okulu, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu, Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat ve Malatya Sessiz Adımlar Spor kulüplerinin mücadele ettiği ligde finale yükselen taraflar belli oldu.

Yapılan maçlarda Mersin Çankaya İş Okulu'nu 1-0 yenen Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Malatya Sessiz Adımlar'ı 9-0 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat adını finale yazdırdı.

Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakaları yarın oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:19
  1. Futbol
  2. Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu
  3. Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat
  4. Malatya Sessiz Adımlar
  5. Mersin Çankaya İş Okulu
  6. Özel Sporcular Futbol Ligi

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