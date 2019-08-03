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Özel sporcudan dünya ikinciliği

- Fatma Damla Altın, Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
Özel sporcudan dünya ikinciliği


ANKARA (AA) - İsviçre'de süren Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye bir gümüş madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Notvil kentinde devam eden şampiyonada, görme engelli özel sporculardan Fatma Damla Altın, T20 kategorisi uzun atlamada 5.02 metre atlayarak dünya ikincisi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için belirlenen 4.30 metrelik A barajını da geçen Türk sporcunun olimpiyatlarda yer alıp almayacağı ülkelerin kota dağılımı sonrasında belirlenecek.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası
  3. Fatma Damla Altın
  4. IPC
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  6. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
  7. Uluslararası Paralimpik Komitesi

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