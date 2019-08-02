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Özel sporcudan altın madalya

- IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya elde etti

02 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Özel sporcudan altın madalya


ANKARA (AA) - İsviçre'de devam eden Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Notvil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Eda Yıldırım, gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. Eda Yıldırım
  2. İsviçre
  3. Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası
  4. Uluslararası Paralimpik Komitesi

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