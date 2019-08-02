Özel sporcudan altın madalya
- IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya elde etti02 Ağustos 2019 Cuma 11:02
ANKARA (AA) - İsviçre'de devam eden Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Notvil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Eda Yıldırım, gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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