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(Özel) Sigaraya gelen zamlardan sonra sigara bıraktırma polikliniklerine başvuru sayısı 2 kat arttı

Kayseri İl Sağlık müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
(Özel) Sigaraya gelen zamlardan sonra sigara bıraktırma polikliniklerine başvuru sayısı 2 kat arttı

Kayseri İl Sağlık müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, sigaraya gelen zamlardan sonra sigara bıraktırma polikliniklerine yapılan başvurunun 2 kat arttığını söyledi.


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden sigara bırakma poliklinikleri, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde bulunan sigara bırakma polikliniklerinde, sigaraya gelen zamların ardından yoğunluk başladı. Polikliniklere, sigara zam gelmeden 15 önce 174 kişi başvururken, sigaraya gelen zammın ardından 15günde başvuru sayısı 358’e çıktı.


Kayseri İl Sağlık müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, “Sigaraya gelen zamlardan sonra sigara bırakma polikliniklerimizde ciddi bir artış meydana geldi. Sigara zammından önceki 15 gün ve zamdan sonraki 15 günü kıyasladığımızda, zamdan önceki 15 gün içerisinde başvuran kişi sayısı 174 iken, sigaraya zam geldikten sonraki 15 gün içerisinde 358 kişi başvurdu. Yaklaşık 2 kata yakın artış var. Bize göre bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sigaraya gelen zamdır. Bu yıl içerisinde sigaraya gelen 2’inci zam oldu. Bakanlığımız bu konuda Cumhurbaşkanlığının himayesinde çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve sigaranın zararlarından dolayı oluşacak problemlerin önüne geçebilmektir. Bu konuda Türkiye’de dünya genelinde örnek çalışmalara imza atıyor. Şuanda sigaradan alınan vergi oranına baktığımızda yaklaşık yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. Bu konuda dünyada bu kadar sigara firmalarına yüksek vergi uygulaması yapan ülke konumundayız ve diğer ülkelere de örnek gösterilen konumdayız” ifadelerini kullandı.


Polikliniklerde vatandaşlara ücretsiz olarak sigara bıraktırma ilacı ve nikotin bandının verildiğini kaydeden Demir, “Biz sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle Alo 171 sigara bırakma hattını arayarak oradan hizmet alabilirler. Bura arandığı zaman deneyimli ve bu konuda hizmet almış personel tarafından sigaranın nasıl bırakılabileceğiyle ilgili eğitimde veriliyor. Aynı zamanda sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilip randevu alınıyor. Sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz olarak ilaç ve nikotin bandı dağıtımı da yapıyoruz. Şuan ilimizde de hem sigara bırakma ilacı hem de nikotin bandı dağıtımı devam etmektedir. Vatandaşlarımız Alo 171 aracılığıyla randevularını aldıktan sonra hastanede hekimler tarafından muayene ediliyor. Gerekli tahlil ve tetkiklerde yapıldıktan sonra ilaçlarını ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
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