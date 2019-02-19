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Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 210,6 milyar dolara geriledi

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10,9 milyar dolar azalarak 210,6 milyar dolar olduğu gözlendi.

19 Şubat 2019 Salı 10:17
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 210,6 milyar dolara geriledi

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10,9 milyar dolar azalarak 210,6 milyar dolar olduğu gözlendi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10,9 milyar dolar azalarak 210,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2 milyar dolar azalışla 28,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 198 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 326 milyon dolar azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 500 milyon dolar azalışla 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalışla 9,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 173 milyon dolar artışla 3,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,7 milyar dolar azalarak 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcununyüzde 59,5’inin dolar, yüzde 34,9’unun Euro, yüzde 4,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,9’unun dolar, yüzde 34,0’ünün Euro ve yüzde 21,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 210,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 25,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:17
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