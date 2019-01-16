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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün kasım sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 213,3 milyar dolara geriledi

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün kasım sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 213,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, kasımda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 8,8 milyar dolar azalarak 213,3 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 3,1 milyar dolar gerileyerek 15,5 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, kasımda 2017 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar düşüşle 28,9 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 887 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 893 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,3 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 10 milyon dolar yükselişle 7 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında ise kasımda 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,1 milyar dolar azalışla 9,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 342 milyon dolar yükselişle 3,5 milyar dolar oldu.


- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 64,6 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından kasımda 2017 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 4,9 milyar dolar azalarak 148,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun ise 4 milyar dolar azalarak 13,9 milyar dolara düştüğü gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,3 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 34,7'sinin avro, yüzde 4,1'inin Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kısa vadeli 15,5 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 42,6'sının dolar, yüzde 34,6'sının avro, yüzde 22,6'sının Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 52,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 26,9'unu ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 64,6 milyar dolar oldu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
  1. özel sektör
  2. TCMB
  3. yurt dışı kredi borcu

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