(ÖZEL) Özbekistan Başkonsolosluğu önünde yardım kuyruğu

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ve Özbekistan’a dönemeyen vatandaşlarına gıda yardım kartı dağıttı. Özbekistanlılar 100 TL’lik gıda yardım kartını almak için Başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Özbekistan Başkonsolosluğu, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışına yapılan seyahatlerin yasaklanması ile Özbekistan’a dönemeyen vatandaşları için yardım dağıttı. Başkonsolosluk yetkilileri, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan başkonsolosluk binasında Özbekistanlı vatandaşlara, 100 TL’lik gıda yardım kartı dağıttı. Yardım dağıtıldığını öğrenerek başkonsolosluk önüne gelen Özbek vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

“Her bir insan için 100 TL’lik kartları vatandaşlarımıza veriyoruz”

Gıda kartı dağıtımı hakkında bilgi veren Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov, “Bizim amacımız pandemi zamanında burada kalmış vatandaşlarımıza destek olmak. Her bir insan için 100 TL’lik kartları vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu yardım Özbekistan hükumeti tarafından vatandaşlarımız için veriliyor. Bu yardım için kanalımız var. Yardım hakkında vatandaşlarımıza anons yaptık. Korona virüs zamanında her bir vatandaşımız için yardım yapmak istiyoruz. Yardımımız devamlı olacak” diye konuştu.

“Ülkemiz ile gurur duyuyorum”

Gıda yardımı kartlarından almak için sırada bekleyen Gülnara İpek, “Bizim ülkemiz milletine yardım ediyor. Gıda almak için kart veriyorlar. Ben çok memnunum. Özbekistanlı olduğumuz için ülkemiz ile gurur duyuyorum. 20-21-22 Mayıs’ta da oldu. Alanlar çok oldu. Pandemi olduğu için işsiz kalanlar, ülkeye gidemeyenler var. Onlara dağıtılıyor” şeklinde konuştu.

“Marketten alışveriş yapabilecekmişiz”

İşsiz kaldığını dile getiren Özbekistan vatandaşı Muhoya Sidigova, “Hasta bakıyordum. Hastam öldü. Onun için işsiz kaldım. İhtiyacım var. 100 TL vereceklermiş. Marketten alışveriş yapabilecekmişiz. Bu kadarına da şükür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.