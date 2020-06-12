(Özel) Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi

Bursa’da seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, kahraman otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Diğer yolcular kadına ilk müdahaleyi yaparken, otobüs şoförünün hastaneye yetişmek için saniyelerle yarıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

Uludağ Üniversitesi-Şehir merkezi seferini yapan özel halk otobüsünde bir kadın kalp krizi geçirerek bayıldı. Kadının yere düştüğünü gören yolcular yere düşen kadını kaldırarak ilk müdahalede bulundu. Ambulansı aramak için yeterli zamanın olmadığını düşünen sürücü Furkan Karaca, kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirmek için harekete geçti. Otobüsün dörtlü flaşörlerini yakıp kornaya basarak yoğun olan trafiğin olduğu yolu açarak en yakın özel hastaneye yetiştirdi. Hastane girişinde sağlık ekipleri ve yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen kadın yolcu, hastaneye alınarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdikten sonra otobüs şoförünün hastaneye yetiştirdiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zamanla yarış kamerada

Seyir halinde bulunan otobüste kalp krizi geçirerek bayılan kadının hastaneye yetiştirilmesi için yaşanan panik kameralara saniye saniye yansıdı. Otobüs koltuğunda tek başına oturan kadının fenalaşmaya başladıktan sonra bayılarak yerde kaldığı ve diğer yolcuların hemen müdahale ettiği görüldü. Kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan otobüs şoförünün yoğun olan trafikte yolu açarak panik halinde hastaneye gidişi kameralar saniye saniye yansıdı.

"Kadın bayılınca hastaneye gitmek için harekete geçtim.

Furkan Karaca, "Otobüs şoförlüğü baba mesleğim. Ben de 2,5 senedir bu işi yapıyorum ancak böyle bir olayla ilk defa karşılaştım. Üniversite-Heykel seferini yaparken Beşevler’e yaklaştığım esnada bir yolcumuzun rahatsızlanarak bayıldığını gördüm. Diğer yolcular kadına müdahalede bulunurken bende kendime bir görev biçip işin bana düştüğünü anlayarak hastaneye gitmek için harekete geçtim. Otobüsün dörtlülerini yakıp kornaya basarak önümdeki sürücülerin bana yol vermesini sağlayarak en yakın hastaneye gitmek için gaza bastım. Hastahane girişine geldiğimde zaten korna çalmam nedeniyle bir sorun olduğunu anlayan sağlık çalışanları kapının önünde bekliyordu. Otobüs durur durmaz kadına müdahale ettiler." diye konuştu.

"Yolcuyu biran önce hastaneye yetiştirdiğim için çok mutlu oldum"

Otobüste yolcuların da panik olduğunu kaydeden Karaca, "Bir yandan onları sakinleştirip bir yandan otobüsü sürüyordum. Benim için o an önemli olan konu yolcuyu hastaneye yetiştirmekti. Yolcuyu biran önce hastaneye yetiştirdiğim için çok mutlu oldum. Diğer yolculardan çok güzel tebrik aldım. Bir yandan soğukkanlılığımı koruduğum bir yandan da hastaneye yetiştirdiğim için teşekkür ettiler. Yolcumuzu kısa sürede hastaneye yetiştirdiğimiz için çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.