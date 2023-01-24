Özel okullardan şok eden uyanıklık! Bu işin artık iyice çivisi çıktı

Yıllık ücret artışı olarak yüzde 65 sınırı getirilen özel okullar, bu sınırı "yemek ücreti" ile delmeye çalışıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, özel okullarda 70 bin liraya varan yemek ücretlerinden bahsedildiğine dikkat çekerek "Bu işin artık iyice çivisi çıktı" dedi. Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

"Malum, özel okullara yıllık ücret artışı olarak yüzde 65 sınırı getirildi. Ama okullar bunun acısını yemek ve etüd paralarından çıkartmak için dört takla atmaya başladılar. Haberlerde velilerin isyanına tanık oldum. Biri, "70 bin lira yemek ücreti mi olur?" diye isyan ediyordu. Öyle ya, 70 bin lirayı yıl boyunca 200 öğrenim gününe bölün. 350 lira etti değil mi? Yahu bu çocuk okulda mı yiyor, yoksa her gün Nusret'in etlerinden mi tadıyor?

Bu işin artık iyice çivisi çıktı. Okul ücretlerine getirilen sınırlama belli ki bazı okul yönetimlerini hırslarından alıkoyamayacak. Yemek ücreti, etüd parası ve kırtasiye gideri gibi kalemlere de mutlaka ve mutlaka bir tavan konulmalı."