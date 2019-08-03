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Özel oda, sekreterya, makam aracı... İBB'de CHP'li meclis üyesine başkan muamelesi

Tasarruf söylemlerini ağzından düşürmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu kontenjanından meclis üyesi olan Hüseyin Aksu’ya özel oda, sekretarya ve makam aracı tahsis etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
Özel oda, sekreterya, makam aracı... İBB'de CHP'li meclis üyesine başkan muamelesi

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kontenjanıyla Avcılar’a belediye başkan adayı yapılmak istenen Hüseyin Aksu’ya İBB’de başkan muamelesi yapılıyor. İBB tarihinde ilk defa bir meclis üyesine başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. “İsrafı önleyeceğim. Gereksiz makam araçlarını Yenikapı’da sergileyeceğim” diyen İmamoğlu’nun Aksu’ya son model bir araç tahsis etmesi de ayrı bir kriz çıkardı. Geçtiğimiz dönem İBB Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet’in kullandığı makam arabasını artık Hüseyin Aksu kullanmaya başladı. İmamoğlu’nun Bodrum’a giderken vekalet verdiği Aksu’ya tanınan haklar meclis üyelerini isyan ettirdi.

Yenikapı’da sergileyecekti

AK Partili bir meclis üyesi AKŞAM’a şunları anlattı: “İlk defa bir meclis üyesine oda, sekreter ve özel araç tahsis ediliyor. Daha önceden bu araçları Meclis başkanvekilleri kullanıyordu. Tasarruf gerekçesiyle araçlar alındı. Biz arabaların Yenikapı’da sergilenmesini beklerken bu olaya şaşırdık.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
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