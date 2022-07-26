Özel lise okul fiyatları 2022: Özel liselerin ücretleri ne kadar? Vakıf, kolej okul fiyatları!

Lise nakillerin başlamasıyla birlikte lise özel okul fiyatları da araştırılıyor. Vakıf ya da kolejlerde okumak isteyen öğrenciler kolej ücretlerini sorguluyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran'da son ermesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatil dönemi de başladı. MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de yapılacak. LGS tercih sonuçlarının ardandan adaylar bu kez nakil başvurularında bulunacak. Buna göre, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022 tarihleride alınacak. Peki özel lise ücretleri ne kadar? Özel lise okul fiyatları kaç para?

Özel lise okul fiyatları ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda zam oranını yüzde 36 ile sınırlandırdı. Sözcü’nün haberine göre özel lise okul fiyatları şu şekilde oldu:

– İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: Anaokulu 99 bin, ilkokul 119 bin, ortaokul 97 bin 520, lise 99 bin 367 lira. Yemek ücreti KDV hariç 14 bin 500 lira.

– Bilfen Kolejleri: Kampüse göre ücreti değişiyor. İlkokul birinci sınıf 99 bin 500, 2.3.4. sınıflar 107 bin, ortaokul 109 bin 720 lira. Yemek ücreti KDV hariç 13 bin 600 lira.

– BJK Kabataş Vakfı Okulları: Anaokulu 3 yaş 76 bin 600, 4-5 yaş 92 bin 600, ilkokul 108 bin 600, ortaokul 116 bin 600 lira. Yemek ücreti 12 bin lira.

– FMV Işık Okulları: 3-4 yaş yarım gün 41 bin ile 47 bin 250, anaokulu 69 bin 400 ile 72 bin 500, İlkokul+ortaokul 83 bin ile 96 bin, lise 86 ile 98 bin 500 lira. Yemek ücreti 12 bin 200 lira.

– İELEV Okulları: Yemek ve KDV dahil 4-5 yaş 96 bin 800, ilkokul 1. sınıf 119 bin 900, ilkokul 2.3.4. sınıf 116 bin, ortaokul 116 bin ile 121 bin, lise 134 bin, lise hazırlık 142 bin lira.

– Terakki Vakfı Okulları: Yemek, servis ve KDV hariç anaokulu 78 bin 800, ilkokul-ortaokul- lise ve fen lisesi 96 bin 200 lira.