Özel Kuvvetler Komutanlığına yerli tüfek!

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ile Pakistan SAS’ın yaptığı Cinnah 2022 tatbikatı sırasında ÖKK envanterinde olan Sar56 saldırı tüfeği ve KNT76 keskin nişancı tüfeği görüntülendi. Ayrıca Sarsılmaz üretimi Sar9 SP modeli de görüntülendi.

Sar56, 5,56×45 mm NATO mühimmatı kullanan saldırı tüfeğidir. Silah bir AR-15 olup kısa darbe gaz piston sistemi ile çalışmaktadır. Yanak destekli teleskopik dipçiğe ve quadrail el kundağına sahiptir. 7,5″, 11″ ve 14,5″ modelleri bulunmaktadır. Mermi adedini görebildiğimiz camlı şarjöre sahiptir. Kontroller çift taraflıdır, şarjör bırakma mandalı ve mekanizma bırakma mandalı çift taraflıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7.62x51mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği’ne olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca Modern Piyade Tüfeği (MPT)’nin parçalarına bağlı kalınarak yeni bir Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği geliştirmek amacıyla 15 Mayıs 2014 tarihinde projeye başlanmıştır.

Atış Modu Yarı Otomatik olan silah, Gaz Piston Hareketli Döner Başlı Kilitlemeli sistem ile çalışmaktadır. Projede; ürün kalifikasyonunu sağlamak amacıyla, prototip olarak 5 adet silah hazırlanmıştır. MSB ve K.K. Komutanlığı’nın da katılımıyla seçilen 4 (dört) adet silah, 18 adet teste tabii tutulmuştur. 05 Ekim 2015 – 16 Kasım 2015 tarihleri arasında MKE Silah Fabrikasınca gerçekleştirilen testler sonucunda silah, katılan heyet gözetiminde testlerden başarıyla çıkmıştır.

Test sonuç raporlarına son halinin verilmesinin ardından söz konusu raporlar MSB’ye sunularak Ürün Kalifikasyon Sertifikası talep edilmiştir. 9 Aralık 2015 tarihinde KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği için "Ürün Kalifikasyon Sertifikası" alınmıştır.

Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde, HK416A5, Colt M4A1 ve şimdi de Sar56 saldırı tüfeği bulunmaktadır. Keskin nişancı tüfeği olarak KAC M110 SASS, KNT76, McMillan TAC-50 bulunmaktadır.

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