(Özel) Köye inen çakal yavrusu, köpekle oyun oynadı

Şile’de ormandan köye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Mahalle sakini çakal yavrusunu yiyecek vererek besledi.

Şile Elmalı’da mahalleye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması dikkat çekti. Ormandan inerek köpekle oyun oynayan yavru çakalı köy sakinleri yiyecek vererek besledi. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çakal yavrusunu kameraya kaydeden bir vatandaş, “Bu ormanda bir çakal yavrusu yaşıyor. Ve akşam saatlerinde buraya inerek köpeklerle oyun oynuyor. Karanlık olduğunda ormana geri dönüyor. Biz de onu besliyoruz” dedi.